Политолог и кандидат политических наук Олеся Яхно рассказала начнет ли Китай теснее сотрудничать с россией после визита Нэнси Пелоси на Тайвань и предоставлять экономическую и военную помощь.

Об этом она рассказала на канале Максима Яли.

«В самом визите Нэнси Пелоси на Тайвань я выделяю две составляющих. Если бы не было этого визита, все равно проблема Китая и того вообще, что Китай становится глобальным игроком, и как на это будет реагировать Запад, и история с Тайванем все равно бы были. Скорее всего визит Нэнси Пелоси просто привлек внимание к этой теме еще раз. Но если бы она не полетела туда, то эта тема никуда бы не исчезла, и она все равно будет в какой-то перспективе», - отметила Олеся Яхно.

По словами кандидата политических наук, визит Нэнси Пелоси на Тайвань все же больше связан с предстоящими выборами в США. Но Олеся Яхно подчеркнула, что Китай не будет помогать россии в экономическом и военном плане. Сейчас Китай использует россию в своих целях.

«Китай вообще думал руками россии конфликтовать с Западом и как бы быть исподтишка. С одной стороны, не ссориться с россией глобально и якобы помогать, чтобы россия не пошла на попятную, но при этом и не сильно ссориться с Западом, не так много помогать россии, чтобы не вызвать ответные санкции Запада», - рассказала Олеся Яхно.

Кандидат политических наук подчеркнула, что Китай не намерен строить стратегическое партнёрство с россией. КНР, наоборот, использует сейчас россию и ее конфликт с Западом, чтобы укрепить свое положение в мире и стать сильнее.

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