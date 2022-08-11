На форуме будут обсуждаться вопросы создания медийной площадки для ведущих украинских блоггеров, журналистов, мыслителей, политологов, идеологов.
Форум стартовал 11 августа в 12:00 на Youtube .
Об этом сообщил идеолог и координатор форума Олесь Доний в своем Facebook .
Равноправный обмен мнениями и информацией, наработка модерных форм коммуникаций, презентация прогрессивных концепций реформирования страны в мировоззренческой, политической, культурной и социальной плоскостях. - главные задачи Форума запланированного на 11-12 августа», - отмечено в публикации.
В сообщении отмечено, что главной целью проведения «Всеукраинского форума лидеров общественного мнения» является создание медийной площадки для выражения своих мнений ведущими украинскими блоггерами, журналистами, мыслителями, политологами, идеологами.
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