Фонд UmbrellaUA начал сбор средств на амбициозную цель в 7 автомобилей для ребят, защищающих восточные границы нашего Государства и беспощадно уничтожающих кацапскую мерзость.

Для усиления и активизации достижения цели UmbrellaUA объявляет аукцион с целью собрать 200 00,00₴ на первый пикап!

Главным лотом нашего аукциона является гильза от снаряда нарезной автоматической пушки калибра 30 мм, которая принимала участие в боях за деревню Мощун и с помощью которой были уничтожены многие оккупанты! Методом гравировки на гильзу нанесены названия и координаты наших городов, благодаря героическому сопротивлению своих защитников стали городами героями. Это очень яркий символ нашей освободительной борьбы с русским нашествием!

Условия аукциона:

Для участия в аукционе необходимо перечислить 100 грн или эквивалент этой суммы в любой валюте на указанные ниже счета нашего фонда.

Аукцион состоится в пятницу 12 августа 2022 в 16:00 по Киевскому времени и пройдет в режиме стрима на нашей странице в социальной сети Meta.

Аукцион будет проходить в течение часа, во время которого каждый из участников будет иметь возможность сделать свою ставку. Побеждает тот участник, ставка которого будет самой большой и которую не успеет перебить ни один другой участник до истечения последней секунды отведенного на аукцион часа.

После перечисления объявленной суммы, победитель получит гильзу и уважение нашей волонтерской общины, а также присоединится к победе нашей страны, которую куют ребята из 125 ТРО!

Мы ожидаем всех участников аукциона, сделавших ставку, перечисления ее денежного эквивалента на счет фонда. Между тремя наибольшими ставками (не считая победителя), которые будут перечислены на счет фонда, мы разыграем еще одну гильзу с помощью random.org.

Присоединяйтесь к помощи нашим военным!

Зарегистрируйтесь для участия в аукционе!

Только вместе мы сможем победить врага!