Политтехнолог Олег Постернак рассказал, что ядерный шантаж – это реакция россии на возможное контрнаступление украинских сил на Юге, которое набирает обороты в информационном поле.

Об этом он рассказал на канале My.ua.

«Контроль россии над Энергодаром и ядерный шантаж – это действительно один из последних аргументов россии для того, чтобы прекратить контрнаступательную волну, постепенно реализуемую ВСУ, в частности в Херсонские области», - отметил Олег Постернак.

По мнению эксперта, ядерный шантаж – это реакция российской федерации на военные неудачи и постепенно набирающее обороты контрнаступление украинской армии: россиянам уже нечего противопоставить, поэтому они прибегают к запугиванию ядерной катастрофой или ударом.

«Противопоставить личный состав или оружие для войны четвертого поколения россия уже не может: даже, проводя скрытую мобилизацию, существенно изменить ситуацию на Юге россия не может», - сказал Олег Постернак.

По его словам, россия может только продолжать давить, потому что военный потенциал она противопоставить уже не может.

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