Об этом он рассказал на канале My.ua.
«Контроль россии над Энергодаром и ядерный шантаж – это действительно один из последних аргументов россии для того, чтобы прекратить контрнаступательную волну, постепенно реализуемую ВСУ, в частности в Херсонские области», - отметил Олег Постернак.
По мнению эксперта, ядерный шантаж – это реакция российской федерации на военные неудачи и постепенно набирающее обороты контрнаступление украинской армии: россиянам уже нечего противопоставить, поэтому они прибегают к запугиванию ядерной катастрофой или ударом.
«Противопоставить личный состав или оружие для войны четвертого поколения россия уже не может: даже, проводя скрытую мобилизацию, существенно изменить ситуацию на Юге россия не может», - сказал Олег Постернак.
По его словам, россия может только продолжать давить, потому что военный потенциал она противопоставить уже не может.
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Как сообщала Politeka, союзник россии подхватил хороший пример Казахстана и разрушает военные амбиции кремля.
Также Politeka публиковала слова Руслана Бизяева по поводу удара по аэропорту в Крыму: У Украины появились «длинные руки».