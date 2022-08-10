Так, актом обследования зафиксировано, что во время многократного обстрела жилого дома на Салтовке в Харькове российскими войсками произошло засорение строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов, земельного участка общей площадью 3519 м2. Ущерб окружающей среде от уничтожения многоэтажного жилого дома в Харькове составляет 4,8 млрд. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Указанное является нарушением ст. 55 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды", ст. 35 Закона Украины "Об охране земель", ст. ст. 17, 32, 33 Закона Украины "Об отходах".

Ущерб, причиненный государству вследствие нарушения природоохранного законодательства, рассчитан в соответствии с «Методикой определения размера вреда, причиненного земле, почвам вследствие чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения», утвержденной приказом Министерства защиты окружающей среды и природы от 4 апреля 2022 г. № 167.