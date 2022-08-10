Журналист Семен Случевский рассказал, почему у Валерия Лобановского возник тренерский кризис в футбольной карьере и почему он хотел покинуть свой пост.

Об этом он рассказал на канале «Студия Руслана Бизяева».

В начале 2002 года Валерий Лобановский сообщал, что уже устал от футбольной карьеры и планирует уходить с поста тренера.

«Лобановский устал. А знаете, почему он устал? У него наступил период тренерского кризиса. Его уговорили остаться, причем уговорили на уровне правительства. Взяли работать и в «Динамо», и в сборную», - сообщил Семен Случевский.

Случевский подчеркнул, что Лобановский делал ошибки на посту тренера. Он слышал критику в свою сторону и, по словам журналиста, очень болезненно воспринимал все негативные комментарии в свой адрес.

«Например, Лобановский впервые поставил играть Тимощука, совершенно юного, вместо опытного Гусева. И у того коленки дрожали, Анатолий накосячил в том матче. И на 18 минуте Лобановский его меняет. А счет уже был 4:1. Конечно, все малолетки, которые научились писать и читать, начали высказываться. А он очень был болезненным, болезненно относился к этому (к критике – Ред.)», - рассказал журналист.

Случевский подчеркнул, что Лобановский, даже несмотря на свою усталость, гипертонию и еще целый букет болезней, все равно остался на посту тренера в «Динамо» и продолжил свое дело.

Как сообщала ранее Politeka, Лобановский сделал то, чего никто не делал, - журналист Семен Случевский о высокотехнологичных приборах для тренировок.

Также Politeka писала, что в ПФУ сделали важное уточнение по пенсиям и размеру выплат: «Назначается в случае наступления...».