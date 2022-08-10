Об этом он рассказал на своем канале «Правда Качуры».

«Я считаю, что чиновники должны быть высокооплачиваемыми, в рамках разумного. Это должно соотноситься с теми средними доходами по стране, которые есть. Но они не должны ходить искать, где заработать, где украсть пачку бумаги или взятку какую-нибудь взять», - отметил Александр Качура.

По словам нардепа, госслужащие в Украине должны быть мотивированы работать на благо страны, и эта должность должна считаться престижной. Однако самое главное, чтобы должностные лица показывали результат своей работы и были эффективными.

«Должны быть конкретные показатели эффективности, которые будут демонстрировать, что каждый чиновник делает и к какому результату он приводит либо центральный орган исполнительной власти, либо государственное предприятие, либо управление свое, в котором он работает», - подчеркнул Александр Качура.

Нардеп добавил, что в Украине должна быть собственная информационная система, в которой можно увидеть показатели эффективности и подсчитать результативность каждого госслужащего. И именно по этой системе уже и будет высчитываться, сколько чиновник будет зарабатывать, чтобы должностные лица не имели возможности самостоятельно начислять себе премии в любом размере.

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