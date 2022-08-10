Семья Довгих выступила инициатором этого проекта и передала около 80 картин из семейной коллекции.

Сегодня, 9 августа, в залах Закарпатского областного художественного музея им. Й. Бокшая состоялась торжественная презентация благотворительной выставки-продажи «Искусство победы».

«Целью благотворительного проекта является сбор средств в поддержку ВСУ и для развития Музея науки в Ужгороде», — сообщили детали организаторы выставки-продажи.

Эта экспозиция состоит приблизительно из 200 картин известных украинских художников современности, свыше 80 из которых предоставил из собственной коллекции Станислав Довгий, президент Малой академии наук Украины, занимающийся развитием сети интерактивных региональных Музеев науки в Украине.

В эксклюзивном комментарии для редакции Станислав Довгий заявил, что работы по созданию Музея науки в Ужгороде начались два года назад, однако война и переориентация бюджетных средств на нужды обороны страны внесли свои коррективы.

«Несмотря на войну и отсутствие финансирования, моя семья решила продолжить этот проект. Выставка-продажа — это наша идея в поддержку его реализации: треть работ на выставке — картины из семейной коллекции. До этого времени наша семейная инвестиционная компания «Dovgiy Family Office» уже в значительной мере профинансировала ремонт будущего Музея науки», — рассказал Станислав Довгий.

По его словам, выставка станет «ласковым аукционом»: если на одну картину будут претендовать двое или более покупателей — полотно достанется тому, кто предложит цену выше. В зависимости от результативности выставки-продажи работа ужгородского Музея науки может стартовать уже в скором времени.

«Ежедневно я думаю, что мы должны делать, чтобы около миллиона украинских детей, разбросанных войной по 44 странам мира, вернулись в Украину? – объясняет президент МАН цели образовательных проектов. – Мы делаем то, что в наших силах, чтобы они хотели вернуться, чтобы имели куда вернуться, чтобы у наших детей было будущее. Это жизненно важно для будущего Украины».

Выставка-продажа представит ценителям изобразительного искусства произведения, созданные плеядой художников закарпатской школы: народными художниками Украины Эрнестом Контратовичем, Юрием Герцем, Вячеславом Приходько, Василием Свалявчиком, Степаном Шолтесом, Золтаном Мичкой, заслуженными художниками Антоном Шепой, Золтаном Шолтесом, Натальей Симой-Павлишин, Владимиром Павлишиным, лауреатами художественных премий Ференцом Семаном, Франциском Эрфаном, Павлом Бедзиром, а также созвездием художников нового поколения Владимиром Базаном, Аттилой Копривой, Юрием Шелевицким, Тиберием Виллашеком, Сергеем Лакатошем и другими.

Также посетители выставки смогут ознакомиться и приобрести картины народных и заслуженных художников Украины Ивана Марчука, Юрия Химича, Андрея Чебыкина, Василия Гурина, Виктора Рыжих, Веры Кулебы-Бариновой, Василия Чегодара, Александра Губарева, Татьяны Голембиевской, Галины Неледвы и Валентины Выродовой-Готье.

Организаторами проведения благотворительного культурно-художественного мероприятия стали Малая академия наук, Благотворительный фонд «Можемо разом», основанный представителями семьи Довгих, Закарпатская облгосадминистрация и городской совет Ужгорода, Ужгородский национальный университет и Закарпатский областной художественный музей имени Й. Бокшая.

Продажа картин будет длиться месяц. По вопросам приобретения работ с выставки-продажи для поддержки ВСУ и создания Музея науки в Ужгороде можно обращаться к искусствоведу Алине Чашковой (068 808 20 13) и коллекционеру Андрею Русину (050 501 09 28).





