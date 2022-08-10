Пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Сказать о мировоззренческом шоке – ничего не сказать. Эти люди, волею судьбы и наши деньги работающие в ОГА, до сих пор предлагают не спешить нарушать градостроительное единство города и дальше любоваться художественной ценностью памятников «победе русских царей и императоров» и начать неспешно ПЕРЕОСМЫСЛИВАТЬ роль Петра Первого в истории Украины?

В свою очередь напомнил властным малороссам, что Путин не без основания считает Петра Первого своим учителем. И один и другой "освобождали Украину" путем убийств женщин, детей и всех, кто не поддерживает "освободителей".

На самом деле история БУЧИ-2022 от Путина – это повторение истории БАТУРИНА-1708 от Петра. За более чем 300 лет в ментальности русской орды убийц, насильников и мародеров НИЧЕГО не изменилось. Напомню, как одно из французских изданий описывало «Батуринскую резню»:

«Все жители Батурина без оглядки на возраст и пол вырезаны, как предписывают бесчеловечные обычаи м@скалов… Целая Украина купалась в крови».

РУССКИЕ КАТЫ Петра в Батурине уничтожили около 14 тысяч человек и разрушили 20 церквей с монастырем! Более 30 тысяч - посажены на кол, четвертованы, колесированы, повешены, сожжены…

В 1709 году нанесен удар по украинскому образованию:

в Киево-Могилянской академии из нескольких тысяч студентов оставлено 161, а лучших преподавателей изъято в Москву.

В 1713 году Петр переименовывает преимущественно финно-угорскую и тюрскую Московщину в «Россию», украв нашу историю и наше название «Русь».

В 1720-25 годах на строительстве новой столицы Петра Первого погибли десятки тысяч украинцев.

В 1722 году создана Малороссийская коллегия и на более долгий период похоронена идея независимости Украины…

КАКОГО Вам-чиновникам еще ПЕРЕДУМКИ ИСТОРИИ нужно, чтобы принять решение об ОЧИЩЕНИИ УКРАИНЫ от исторической ЛЖИ и символов русификации и тоталитаризма?!

И наконец, ученикам табачников в министерствах, ведомствах и городских властях, которые до сих пор болеют за «единую Русь» и «великую российскую культуру, предлагаю известную цитату Вашего Льва Толстого о Вашем Петре Первом:

«Беснующийся, пьяный, сгнивший от СИФИЛИСА ЗВЕРЬ чверть столетия губит людей, казнит, жжёт, закапывает живьём в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует…

Сам забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных органов и подобиеми Евангелий - ящиком с водкой славит Христа…

Коронует бл*дь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына и умирает от сифилиса, и не только не понимают его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого ЧУДОВИЩА, и НЕТ КОНЦА ВСЯКОГО РОДА ПАМЯТНИКОВ ЕМУ…»

Полное собрание сочинений Льва Толстого. Москва., 1936, том 26, ст. 568-569.

П.С. О Екатерине Второй и ее фанатах с власти Одесщины в следующей статье.