Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что Европа перестала прогибаться под путина после военных преступление и перестала витать в иллюзиях «дипломатического решения».

Об это он рассказал на канале Знай 24.

«Европа перестала прогибаться под путина в день визита четырех европейских лидеров. Это было уже достаточно давно. Тот день был переломным совершенно определенно. Почему Европа перестала прогибаться под путина? Потому что он перешел границы ценностей», - заявил Михаил Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что с каждым днем российские войска совершают все больше военных преступлений, нарушая правила ведения войны, совершают террористические акты и геноцид нации. россия перешла все границы. По словам Михаила Шейтельмана, российский режим для Европы стал неприемлемым, теперь западные страны не могут сесть за один стол с рф.

По словам эксперта, если ранее европейцы готовы были идти на компромиссы с российской федерацией, то после ряда военных преступлений европейские лидеры осознали, что дипломатическое решение в данной ситуации не поможет – нужно продолжать поддерживать украинскую армии и добиваться военного поражения россии.

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