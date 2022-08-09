Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«Стоит обратить внимание на дома престарелых. Сейчас они называются гериатрическими пансионатами или центрами. В них находятся люди с незавидной судьбой, поскольку остаться одному в старости – это печально и тяжело», - сказал отец Сергий.

Священник отметил, что во многих храмах УПЦ есть хорошая традиция, когда детей воскресной школы везут в дом престарелых на праздники.

«Люди там находятся на государственном обеспечении и в принципе они не голодают. Хотя каждый человек все равно хочет что-то вкусное. Но самая большая для них радость – это видеть детей, слышать от них стихи, поздравления, как поют дети колядки, да и просто то, что дети к ним пришли. Это большая для них милость и радость, потому что они лишены этой общечеловеческой радости в своей старости, быть рядом со своими внуками, правнуками и детьми», - рассказал глава Синодального отдела.

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