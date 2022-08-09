Глава энергетического комитета Совета Андрей Герус вполне мог бы выступать с фокусами в цирке. Как энергетический эксперт – он довольно слаб, а вот в умении извращать информацию и манипулировать фактами ему нет равных.

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Впрочем, у Геруса высокая мотивация: он стремится либо угодить своему патрону – олигарху Коломойскому, либо банально обогатиться.

Вот недавний пример: в конце прошлого года Андрей Герус заявил, что Молдова попросила у Украины 15 млн кубов газа из Украины. По мнению политтехнолога Тараса Березовца , это была совершенно откровенная ложь, и цифры не соответствовали действительности. Ведь на самом деле речь шла о миллиарде кубов, которыми Украина якобы пыталась «задобрить» руководство Молдовы, чтобы замять скандал с судьей Чаусом. Эту историю потом быстро замяли, но показательно, что в роли ретранслятора скандальных идей традиционно выступил Герус. Ему не привыкать.

Если взять его заявления с разных лет, то он постоянно попадает в штангу и затем опровергает свои же слова. Чего только стоит заявление, что для Украины прекратить экономические отношения с россией – выстрелить себе в ногу. И это он сказал уже тогда, когда война на Донбассе шла шестой год, а Крым и дальше был оккупирован.

Герус известен также как «дон-кихот», героически боровшийся с ветряной мельницей под названием «Роттердам+» в угоду своему патрону – олигарху Игорь Коломойский. Все просто: электроэнергия по рыночной цене была крайне невыгодна Коломойскому, ферросплавные заводы которых потребляют огромное количество этого ресурса. Доходило до смешного: какую бы тему не поднимал Андрей, он все равно переводил ее на «Роттердам+». Очевидно, за свое усердие он получил достойный гонорар – иначе зачем было так портить себе репутацию независимого эксперта. При этом интересно, что аналогичная газовая формула – «Амстердам+» – подобной истерики у Геруса не вызывала. Не входила ведь в круг интересов его «шефа».

Есть серьезные подозрения считать, что именно в угоду Коломойскому Герус внес в 2019 году скандальную поправку в законопроект по радиационной безопасности , открывший разрешение на импорт электроэнергии из России и Беларуси. Тогда его прямо обвиняли в том, что эта поправка выгодна фирме «Юнайтед Энерджи», контролируемой Игорем Коломойским. Очевидно, это была действительно нужная олигарху поправка, ведь, как утверждали коллеги Геруса , за ее внесение он якобы получил взятку в размере 400 тысяч долларов.

Кстати, ничего криминального в сотрудничестве с олигархами Андрей Герус не видит. В одном из интервью он откровенно заявил, что все зависит от того, в каком именно формате происходит это сотрудничество: можно им помогать воровать деньги, а можно – быть адвокатом в разных процессах, и вот последний формат как раз вполне приемлем. Нет сомнений, что Андрей Михайлович помогает олигархам (по меньшей мере – одному из них) в разных форматах. Потому как иначе объяснить, что он за довольно короткий срок стал одним из самых богатых народных депутатов, задекларировав 38 млн грн за 2019 год.

Народный депутат Алексей Кучеренко убежден, что Андрей Герус смог разбогатеть, потому что умело монетизирует свой пост. Впрочем, подтвердить происхождение своего милиооного состояния в НАПК Герус не смог. Очевидно, думает, что всегда сможет замылить следствию глаза – если у него возникнут какие-нибудь вопросы. По крайней мере, до сих пор все его пустые заявления и обвинения оставались безнаказанными. Так, несмотря на подозрение НАБУ, выдвинутого ему по поводу преступной поправки, вогнавшей украинскую энергетику в самый глубокий с момента обретения независимости кризис, Герус отделался легким испугом.

Правда, над ним смеются специалисты и игроки рынка, не считая его экспертом , но вряд ли его это очень смущает. Главное, чтобы деньги на счет капали и журналисты под ногами не путались, когда он отдыхает на элитных курортах.