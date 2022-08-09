Об этом она рассказала на канале my.ua.

«На самом деле, если посмотреть, ненависть и гнев – это уровень эмоционального состояния, то есть определенный уровень энергии. И иногда, позволив себе эту максимальную накипь этой энергии, то есть выпустив ее, можно очень быстренько справиться со стрессом. Каждый человек индивидуален и для каждого человека это по-своему, но если человек прессует свою ненависть и гнев, то стресса становится еще больше. И лучше найти свой уникальный способ, как эту энергию ненависти и гнева высвободить», – сообщила Александра Тимощук.

По словам психотерапевта, не обязательно высвобождать свой гнев в присутствии других людей. Есть прекрасная возможность выходить на природу и максимально там выражать свои эмоции. Или можно заниматься спортом, высвобождая при выполнении упражнений свои чувства ненависти и гнева.

«Когда человек позволяет себе максимально честно прожить ненависть и гнев, тогда он уже выходит на другой уровень спокойствия, где стрессу нет места. Высвобождая отрицательные эмоции, человек находит точку покоя. Поэтому ненависть и гнев могут быть одними из элементов и инструментов избавления от стресса, поэтому можно ими пользоваться», - отметила психотерапевт.

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