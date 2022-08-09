Об этом он рассказал на канале «Разные люди».
«Я получил ранение, потому что я нарушил то, что написал в своей первой книге о том, как не получать ранение на войне: нельзя проявлять эмоции и включаться в ситуацию», - отметил Илья Богданов.
По словам военного, самое главное на передовой не позволять негативным эмоциям заполнять разум, если негативные эмоции переполняют военного, то, по его мнению, шанс получить ранение будет очень велик.
«Если вы не будете включаться в ситуацию, то вы раскроете секреты, как можно ходить между пуль», - сказал Илья Богданов.
Как отметил военный, однажды он себя накрутил негативными эмоциями, что привело к получению ранения.
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