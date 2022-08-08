Об этом он рассказал на канале «Разные люди».

«Я был в праворадикальных движениях, и у меня это все слилось в православную секту истинных православных християн-катакомбников. У меня было три шестерки в паспорте, и я реально сжег свой российский паспорт, когда учился на втором курсе в институте фсб. Я достал оттуда якобы чип, я его ликвидировал в микроволновке», - рассказал Илья Богданов.

По словам украинского военного, много россиян в то время участвовало в таких движениях. Некоторым было мало просто сжечь паспорт, и они сжигали вместе с ним еще и часть своей руки, поскольку она считалась оскверненной. Потом эти люди, как рассказал Илья Богданов, поехали воевать на восток Украины.

«Нам казалось, что это протестное движение, но на самом деле, это все курировалось службой, и оно все выстрелило в 2014 году. Это была прям системная работа. Сейчас там все уже иначе. Это все готовилось именно к 2014 году, эти все движения, «русская весна», казачество готовили людей к мобилизации», - рассказал Илья Богданов.

Ранее Politeka сообщала, что перепуганные оккупанты отползают подальше от границы с Украиной: отдан новый приказ.

Также Politeka писала, что ориентировка экономики рф на Китай обречена на провал: планы путина лишены смысла.





