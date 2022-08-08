Об этом он рассказал на канале «Разные люди».

Илья Богданов подчеркнул, что в россии не произойдут никакие сдвиги, и рассчитывать на это не стоит.

«Я согласен с такой точкой зрения, что сейчас они (россияне – Ред.), проиграв спецоперацию и решив выиграть войну, меняют архетип. Если мы делили с ними наследие Киевской Руси, общий фундамент, хотя они, по сути, «московские болота», то сейчас они поднимаются выше, они поднимаются в Северное море, это более чистый архетип», - сообщил украинский военный.

По словам Ильи Богданова, россия не сможет перестроиться, потому что в рф проблема с кадрами и мало кто сможет решить эту проблему. В остальном же россия меняется и пытается подняться на ступень выше. Чтобы победить рф, нам необходимо проявлять самое лучшее, что у нас есть. Украинский военный почеркнул, что украинскому народу стоит вернуть тот дух соборности, который объединил украинцев в начале войны, и перестать искать везде и во всех предателей и виновных.

Как сообщала ранее Politeka, перепуганные оккупанты отползают подальше от границы с Украиной: отдан новый приказ.

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