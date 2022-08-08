На прошлой неделе территориальными и межрегиональными территориальными органами Госэкоинспекции проведено 24 природоохранных мероприятия и составлено 77 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В результате за нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки окружающей среды на сумму 2,1 млн гривен. В то же время в государственный бюджет взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1,2 млн гривен.

Наиболее резонансное нарушение требований природоохранного законодательства субъектами хозяйствования зафиксировано в Житомире. Так, на телефонную "горячую линию" Государственной экологической инспекции Полесского округа (Ровенская и Житомирская области) поступило обращение неравнодушных граждан, сообщивших о нарушениях, а именно о загрязнении водных ресурсов. Специалистами ДЭИ осуществлена ​​мера контроля и отобраны пробы неочищенных сточных вод, которые от неработающей канализационной насосной станции попадали в канавку.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 242 УК Украины, по данному факту следователями предоставлена ​​в Инспекцию информацию о количестве сброшенных неочищенных сточных вод в водоем. На основании полученной информации, специалистами Госэкоинспекции произведен расчет убытков, который составил более 1,5 млн гривен.