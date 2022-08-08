Под давлением западных партнеров украинские власти вынуждены проводить "чистки" возможной российской агентуры. Составляющей этот процесс могло быть и прекращение гражданства Геннадия Корбана и других известных бизнесменов.

Лишение Геннадия Корбана украинского гражданства, вероятно, было одним из требований западных партнеров к украинским властям. Такое предположение сделал политолог Олег Лесной в колонке сайта "Апостроф".

В подтверждение своего мнения эксперт приводит, в частности, то, что на Западе никак не отреагировали на указ президента, который отдельные украинские политики осудили и назвали несправедливым.

“Бросается в глаза отсутствие какой-либо реакции на скандал с Корбаном со стороны западных партнеров. Понятно, что в условиях войны европейцы и американцы пытаются воздерживаться от резкой критики украинских властей, чтобы не играть на руку российским пропагандистам. В то же время наши партнеры умеют намекать. Вспомним, например, заявления посольства США и послов G7 на вручение подозрения в госизмене Петру Порошенко. Западные институты немедленно дали сигнал, что за этим делом "внимательно следят", не давая прямых оценок действиям властей. В ситуации с Корбаном – полная тишина”, - отметил Олег Лесной.

Политолог также напомнил, что репутация у Геннадия Корбана на Западе далеко не идеальна. В частности, в прошлом году британский журналист Тим ​​Уайт обнародовал фильм-расследование, где речь шла о возможных связях бизнесмена с Россией. Почти одновременно американский аналитический центр Atlantic Council в своей статье называл Корбана причастным к "местной олигархической сети", которая "превратила регион в персональную вотчину за последние шесть лет".

Политический аналитик считает, что решение по Корбану нужно ставить в один ряд с громкими увольнениями в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора, которые назвали "чисткой" этих органов от российской агентуры. Все эти действия могут являться условием для поставки Украине западного вооружения.

“Эти акты по явным и неявным признакам являются результатом давления на украинские власти со стороны западных партнеров. Хронологически они совпадают с беспокойством на Западе относительно того, что западная помощь, в том числе военная, попадает в "надежные руки". Давление Запада на Украину с требованием вычистить российскую агентуру совпадает с подготовкой контрнаступления на фронте, для чего нам необходимы новые партии западного вооружения”, - отмечает Олег Лесной.

Напомним, о прекращении украинского гражданства Геннадию Корбану стало известно 22 июля, когда бизнесмена не пустили в Украину с территории Польши. Пограничники изъяли у Корбана паспорт, мотивируя это указом президента. Несколькими днями ранее в СМИ просочилась информация о намерении Зеленского лишить паспортов Геннадия Корбана, Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и других лиц. Во всех них – кроме украинского, якобы были гражданства других государств.

Сам Корбан назвал инцидент "недоразумением" и призвал президента "решить вопрос". Впоследствии обратился в СНБО с предложением помочь выявить "максимальное количество людей с двойным гражданством".

Также выяснилось, что Геннадий Корбан не имеет отношения к руководству территориальной обороной , хотя в СМИ его называют главой Штаба терробороны Днепра. Согласно официальному ответу ВСУ - бизнесмен не занимает руководящих должностей в структурах Сил обороны Украины.