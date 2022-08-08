Об этом она рассказала на канале «Садок вишневый».

«Классический случай, когда волонтеры закупают товары, посылают их, например, военнослужащим и с одной просьбой – фотоотчет. Для того, чтобы отчитаться зарубежным фондам за проделанную работу, получить элементарный фидбек, отчитаться тому сообществу в Фейсбуке, которое помогало собирать эти средства», - сообщила волонтер.

По словам Алены Шмыги, часто волонтеры не получают фидбека от военных, как ссылаются на то, что это опасно, что это может привести к раскрытию данных. В таких ситуациях у волонтера есть риск потерять репутацию как перед зарубежными фондами, так и перед обществом.

Общество, как сообщила Алена Шмыга, иногда воспринимает волонтерство не как нечто уникальное, а как должное.

«Случается такая позиция. Я не скажу, что он массовый. Есть прекрасные фидбеки. Иногда можно услышать от людей, что волонтеры не то привезли, не туда привезли, не так отреагировали, почему привезли продуктовые наборы и не привезли одежду. И это не уникальные случаи, мы можем уже говорить о феномене реакции на волонтерскую помощь», - рассказала Алена Шмыга.

Ранее Politeka писала, что найден дневник экс-жены путина, о чем писала: будто училась придумывать у скабеевой.

Также Politeka публиковала слова военного Евгения Дикого: военным нужно дать возможность спокойно делать ту работу, которую они умеют делать.





