Об этом он рассказал на канале «Разные люди».
«Военные – это вообще не котируемая прослойка людей в российском обществе, это не придаёт социального статуса, а только прокуратура и фсб считается, что это «круто», - отметил Илья Богданов.
По словам военного, именно по этой причине российскому руководству абсолютно всё равно на потери своих военных. Как он отметил, больше всего привилегий имеют именно кадыровцы.
«Кадыровцы – это самый привилегированный клан, который только есть в путинской россии, потому что на всех высоких должностях сидят представители этих кланов «нацменьшинств», и это сделано специально, поэтому русские всегда унижены и оскорблены – отсюда возникает маниакальное желание своровать стиральную машину», - сказал Илья Богданов.
Как отметил военный, из-за того, что внутри российского общества военные являются низшей кастой, то для них воровать что-то у простых украинцев, унижать и издеваться над ними – это самоутверждение, ибо у себя в россии они такого не могут позволить, ибо там они никто: «У меня всегда всё отнимали, а тут я взял, и сам смог что-то отнять!».
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