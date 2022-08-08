Все больше информации поступает с оккупированных территорий о различных хитроумных методах оккупантов по формированию списков «правильных украинцев», которые проголосуют на возможном «путинском псевдо-референдуме».

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Одним предлагают материальную помощь и вносят в списки, другим - бесплатное обучение с проживанием в общежитии при предательстве своего Государства. Когда я смотрел российское пропагандистское видео о бесплатном поступлении в один из оккупационных Херсонских вузов всех желающих и на все вероятные специальности, вспомнились строки «Интернационала», бывшего гимна СССР и УССР, которые в переводе с французского на русский одесситом Яковом Коцом содержали строку:

«Хто был ничем, тот станет всем».

Очевидно, что местные галуляйтеры, как и «бесплатный сыр и образование», нужны оккупантам лишь на короткий период для проведения «псевдо-референдумов от Путина».

В то же время, замечу и об отсутствии четкой и устоявшейся позиции власти относительно вероятных «путинских референдумов». Один высокопоставленный чиновник утверждает, что их Путин и вообще не собирается проводить, другой владелец - что они опасны потому что исключат предстоящие «мирные переговоры»?!

Как правильно поступать?

Довести до наших партнеров и мирового сообщества, что:

1. Согласно статье 73 действующей Конституции Украины ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВСЕУКРАИНСКИМ референдумом решается вопрос об изменении территории Украины.

2. Вопрос проведения местного референдума в современной Украине неузаконен, а значит, невозможно в принципе.

3. Даже если принять во внимание нормы закона о всеукраинском и местном референдумах, который действовал с 1991 по 2012 год, то условием проведения местного референдума должно было быть решение МЕСТНОГО СОВЕТА, а условием принятия решения - участие БОЛЬШЕ как половины жителей города или общины.

Убежден, что таких решений оккупанты не способны обеспечить даже под дулами автоматов.

Таким образом, любые разговоры о возможных вариантах проведения «Путинских местных референдумов» должны определяться как априори НЕЗАКОНЫЕ и ПРЕСТУПНЫЕ, которые НИКОГДА и НИ при каких обстоятельствах не будут признаны УКРАИной и МИРОМ!