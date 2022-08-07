Основательницы нашли нишу, в которой еще не были представлены продукты и стали первыми, кто предложил рынку «Здоровый мясной снек».

Продукт РябChick был разработан и запущен на украинский рынок двумя киевлянками во время глобального карантина в 2020 году. После запуска продукта его потенциал увидела компания «МХП» и инвестировала в масштабирование производства. За два года команда РябChick нарастила представленность продукта в торговых точках до 40% на территории Украины и ведет переговоры по экспорту в страны Европы и регион MENA.

Уникальность и инновационность продукта отмечается в отчете международной компании Евромонитор Инернешнл за 2021 год Евромонитор. Среди соленых снеков в Украине в отчете выделена категория «Здоровых соленых снеков». В этой категории впервые представлен здоровый мясной снек.

*Развитие новых продуктов в 2021 году увеличивает количество полезных соленых снеков, доступных в Украине.

В конце исследуемого периода в Украине появились новые соленые снеки, которые позиционируются более здоровыми. Вероятно, использование более натуральных ингредиентов может привести к изменениям в категории. Например, РябChick от производителя мяса птицы «Наша Ряба» — куриный снек, выпущенный в 2020 году, похож на чипсы, но изготовлен из куриного филе, использует меньше соли и сушится при более высокой температуре. Кроме того, он хруст, как настоящие чипсы, и входит в состав других соленых закусок.

Развитие этой категории в Украине подтверждает мировую тенденцию к универсальным готовым перекусам, которые удобно использовать в динамичном ритме жизни. Наличие выбора «здоровых» снеков на полках магазинов позволяет легче планировать приемы пищи, утолять чувство голода и беспокоиться о состоянии своего организма.

*Евромонитор Инернешнл является ведущим в мире независимым поставщиком стратегических исследований рынка. Международная компания, более 50 лет проводящая исследования рынка продуктов и услуг более чем в 100 странах мира.