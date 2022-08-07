Украинская альпинистка Антонина Самойлова, в мае покорившая "вершину мира" Эверест (8 848), на днях в составе экспедиции непальской компании "14 Peaks Expedition" поднялась на вторую по высоте горную вершину после Джомолунгмы - К2 (Чогори).

Об этом сообщает издание "Украинский дождь".

К2 находится в Пакистане. Ее высота составляет 8611 метров над уровнем моря.

Схождение происходило по классическому маршруту с использованием кислорода. Гидом был непалец Сона Шерпа, первый в истории совершивший восхождение на К2 зимой.

"Эспедиция оказалась для меня довольно сложной, поскольку по состоянию здоровья пришлось возвращаться в Исламабад для прохождения операции, с последующим возвращением по трекинговому маршруту в базовый лагерь (БТ) К2, что потребовало достаточно много сил и энергии. Саммит пуш был достаточно быстрым, так как я не имела много времени до прихода муссонов в регион, это был второй саммит пуш, второе погодное окно, и мы едва успели вернуться в БТ после восхождения. В какой-то момент между саммитом и 4-м лагерем на обратном пути мы потерялись в очень густом тумане на том участке, где не были провешены веревки, и около двух часов пытались отыскать путь. К счастью, в какой-то момент туман рассеялся на доли минуты и мы, увидев палатки 4-го лагеря и направились туда.

Этот год был относительно успешным и многолюдным для К2. Несмотря на это, все же 3 человека погибли. Среди украинцев в этом году я была одна", – призналась Самойлова в комментарии Украинскому Дождю.