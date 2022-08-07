Об этом сообщает издание "Украинский дождь".
К2 находится в Пакистане. Ее высота составляет 8611 метров над уровнем моря.
Схождение происходило по классическому маршруту с использованием кислорода. Гидом был непалец Сона Шерпа, первый в истории совершивший восхождение на К2 зимой.
"Эспедиция оказалась для меня довольно сложной, поскольку по состоянию здоровья пришлось возвращаться в Исламабад для прохождения операции, с последующим возвращением по трекинговому маршруту в базовый лагерь (БТ) К2, что потребовало достаточно много сил и энергии. Саммит пуш был достаточно быстрым, так как я не имела много времени до прихода муссонов в регион, это был второй саммит пуш, второе погодное окно, и мы едва успели вернуться в БТ после восхождения. В какой-то момент между саммитом и 4-м лагерем на обратном пути мы потерялись в очень густом тумане на том участке, где не были провешены веревки, и около двух часов пытались отыскать путь. К счастью, в какой-то момент туман рассеялся на доли минуты и мы, увидев палатки 4-го лагеря и направились туда.
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Этот год был относительно успешным и многолюдным для К2. Несмотря на это, все же 3 человека погибли. Среди украинцев в этом году я была одна", – призналась Самойлова в комментарии Украинскому Дождю.