Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Сегодня первый заместитель Председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба, начальник Управления организационной деятельности Александр Федоренко совместно с генеральным директором Национальной библиотеки Украины для детей Аллой Гордиенко и представителями Общественной Организации «Украинская ассоциация работников библиотек для детей, Национальным союзом художников Украины отметили детей – победителей Всеукраинского конкурса плакатов планеты в наших руках!».

С целью популяризации чистой окружающей среды, формирования экоценностей и уважения подрастающего поколения к планете Земля и своей Родины, организаторами в начале года, в рамках Года сохранения природы и живого мира в Украине, объявленного Президентом Украины, начат конкурс, который начался 1 февраля и должен был завершиться 22 апреля.

Однако с началом полномасштабного вторжения российских войск конкурс проходил не во всех областях Украины и не в определенные сроки. Всего было получено 1500 работ из 20 областей. Очень приятно, что к началу войны 4 участника из Мариуполя успели направить свои рисунки в НБУ для детей.

В конкурсе принимали участие дети 6-18 лет в 2-х возрастных категориях:

учащиеся 1-5 классов

учащиеся 6-11 классов.

Имена победителей, а также списки работ, получивших специальные награды конкурсной комиссии, будут опубликованы на сайте Госэкоинспекции.

Наше будущее поколение совершенно сознательно, не по-детски взрослое, и очень ответственно относится к окружающей природной среде. Благодарны участникам и их семьям за активность и любовь к своей земле.

После победы нас ждет еще много интересных конкурсов и проектов, а пока благодарим ВСУ за возможность подарить детям праздник и наградить самых талантливых маленьких украинцев!