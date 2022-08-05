Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«Если человека мучает депрессия, серьезная и длительная, необходимо обращаться к врачам – психотерапевтам, психиатрам. В этом нет ничего постыдного, потому что болезнь лечат в том числе и медикаментозно», - отметил священник.

Отец Нестор обратил внимание на то, что в преодолении депрессии очень важен профессионализм и правильный подход.

«Сейчас много психологов, которые на самом деле не профессионалы, окончили какие-то курсы и по сути являются шарлатанами. За месяц, два месяца, даже за год стать настоящим серьезным психологом нереально», - подчеркнул протоиерей Нестор.

Священник добавил, что депрессия также может быть спровоцирована греховным образом жизни, греховным мировоззрением человека.

«Люди, страдающие психическими заболеваниями, склонны посещать храм, участвовать в богослужении, приходить на исповедь, Причастие. Они говорят, что получают реальную помощь в борьбе со своими болезнями, именно посещая храм, участвуя в церковных таинствах», - поделился отец Нестор.

По мнению священника, для преодоления депрессии «желательно сотрудничество и медицины, и Православной Церкви».

«Здесь помощь важна со всех сторон», - подытожил протоиерей Нестор Коломиец.

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