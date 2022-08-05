Об это он рассказал на своем канале «Вадим Карасев».

«Ни в коем случае нельзя допускать войну зимой, потому что к этому времени россия может закрепиться в том же Херсоне, в той же части Запорожской области. Ну и по другим обстоятельствам. Зимой вести войну, тем более вести большое контрнаступление на юге Украины будет затруднительно. Ну и последнее. Надо учитывать, что Херсонская область – это равнина, это степь. Не спрячешься ни в городской застройке, ни в лесопосадке, где часто можно переждать, например, выстрел РСЗО. В степи, если будет серьезное преимущество россии, которое пока есть авиации, наступление выглядит менее реалистичным», - сообщил политолог.

Вадим Карасев отметил, что Украина ждет более масштабной помощи в авиации, чтобы перейти в контрнаступление, и украинские летчики готовятся. Но пока такое решение, по словам политолога, не принято.

«В августе, я думаю, это все-таки решится. Так можно прогнозировать, если все склеится с военной помощью от США, если она качественно изменится, если действительно будут HIMARS, оснащенные снарядами дальностью на 300 километров, если будут самолеты. Тогда в конце августа – в начале сентября можно ожидать не только локальных, позиционных наступлений, а и масштабного наступления на юге Украины», - сообщил Вадим Карасев.

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