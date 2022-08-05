Публицист и военный Евгений Дикий рассказал, что пример военных неудач россиян показал, к чему приводит ситуация, когда политика вмешивается в военное дело.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Может так сложиться, что политики начнут ставить задачи военным и кричать «Дайте нам срочно Херсон! Его требуют люди!» – так нельзя. Военным нужно дать возможность спокойно делать ту работу, которую они умеют делают», - отметил Евгений Дикий.

По словам военного, очень важно, чтобы политики не начинали руководить военными для достижения своих политических задач и уж тем более ставить сроки выполнения.

«Это очень плохая практика и на примере россиян мы видели, к чему это приводит, когда политические задачи нарезают, не спросив у военных, есть ли у них достаточный ресурс, чтобы это выполнить», - сказал Евгений Дикий.

Как отметил военный, не нужно спешить начинать любое наступление, как бы политики не давили на военное командование, а нужно качественно готовиться и тогда наступление будет очень эффективным.

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