Основная задумка заключалась в том, чтобы обычная старая проходная серая арка, дала возможность каждому ее проходить, остановиться и подумать все ли так в нашей жизни, как хотелось бы? Ведь самое главное в нашей жизни это «узнать себя» и «найти свое место». В сегодняшних условиях, эти выражения актуальны, как никогда. Хочу также поблагодарить Андрея Андреева за помощь и веру в проект, который собственными средствами профинансировал часть оставшихся за бюджетом работ. Приглашаю всех полюбоваться адрес: просп. Воздухофлотский, 36. Все будет Украина! – добавляет он.





