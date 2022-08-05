"В это не простое время для нашей страны, хочу с вами поделиться арт перевоплощением Соломенский район", - пишет в ФБ руководитель органа самоорганизации населения "Комитет Микрорайона «Дубовий Гай» Виктор Бондарь.
В прошлом году мы вместе с инициативными жителями приняли участие в конкурсе местного самоуправления с проектом «Пространственная инсталляция «Календарь жизни», который по решению конкурсной комиссии получил статус победителя. Идея проекта возникла благодаря жители микрорайона Nataly Myronenko, и мы, объединив наши усилия, довели ее до реализации.
В прошлом году мы вместе с инициативными жителями приняли участие в конкурсе местного самоуправления с проектом «Пространственная инсталляция «Календарь жизни», который по решению конкурсной комиссии получил статус победителя. Идея проекта возникла благодаря жители микрорайона Nataly Myronenko, и мы, объединив наши усилия, довели ее до реализации.
Основная задумка заключалась в том, чтобы обычная старая проходная серая арка, дала возможность каждому ее проходить, остановиться и подумать все ли так в нашей жизни, как хотелось бы? Ведь самое главное в нашей жизни это «узнать себя» и «найти свое место». В сегодняшних условиях, эти выражения актуальны, как никогда. Хочу также поблагодарить Андрея Андреева за помощь и веру в проект, который собственными средствами профинансировал часть оставшихся за бюджетом работ. Приглашаю всех полюбоваться адрес: просп. Воздухофлотский, 36. Все будет Украина! – добавляет он.