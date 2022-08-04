Об этом он рассказал на канале My.ua в программе «Философия войны» с Дмитрием Фоминым.
«Я согласен, что (если Украина освободит Херсон, - Ред.), то тогда будет психологический обвал у россиян, ведь они всегда работают на архетип «победы», но тут иногда всплывает призрак Порт-Артура и российско-турецкий войн, где они проигрывали», - отметил Илья Богданов.
По словам военного, у россии есть идеологическое биполярное расстройство: то заявляют, чуть ли не разрывая на груди тельняшку, что сейчас всех победят, то жалостно просят прощения.
«У них нет состояния середины: если россия проиграет Херсон, то они могут упасть и потом рассказывать, что они хуже немцев и как они во всём виноваты», - сказал Илья Богданов.
Как отметил военный, поражения россии на поле боя начинают всё же просачиваться в информационное пространство россиян, которое полностью отравлено пропагандой, поэтому некоторые россияне уже начинают подозревать, что ситуация не такая радужная, как им это рисует телевизор.
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