Украинский военный и бывший ФСБшник, который в 2014 году перешёл на сторону Украины, Илья Богданов рассказал, какой эффект на российское общество создаст освобождение украинской армией Херсона.

Об этом он рассказал на канале My.ua в программе «Философия войны» с Дмитрием Фоминым.

«Я согласен, что (если Украина освободит Херсон, - Ред.), то тогда будет психологический обвал у россиян, ведь они всегда работают на архетип «победы», но тут иногда всплывает призрак Порт-Артура и российско-турецкий войн, где они проигрывали», - отметил Илья Богданов.

По словам военного, у россии есть идеологическое биполярное расстройство: то заявляют, чуть ли не разрывая на груди тельняшку, что сейчас всех победят, то жалостно просят прощения.

«У них нет состояния середины: если россия проиграет Херсон, то они могут упасть и потом рассказывать, что они хуже немцев и как они во всём виноваты», - сказал Илья Богданов.

Как отметил военный, поражения россии на поле боя начинают всё же просачиваться в информационное пространство россиян, которое полностью отравлено пропагандой, поэтому некоторые россияне уже начинают подозревать, что ситуация не такая радужная, как им это рисует телевизор.

Как сообщала Politeka, Пьотр Кульпа заявил, что поляки осознают, что государственность куплена кровью.

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