Об этом он рассказал на канале «Павел Себастьянович».
«Польша и Украина – это плохие примеры, потому что наши народы появились, когда не было современной государственности, это были оккупационные власти. И тогда выработалось отношение людей к государству. Это имеет и плюсы, и минусы. Плюс в том, что из-за ограниченного доверия к государству очень сложно власти превратить народ в рабов. Минус в том, что, если мы смотрим на государство, как на что-то чужое, тогда теряем основной инструмент соревнований в современном мире», - сообщил юридический советник.
По словам Пьотра Кульпы, современный мир – это соревнование организаций, в том числе и государств. Он сообщил, что поляки в Польше относятся намного более ответственно к государству, чем в Украине, и намного больше ценят государственность.
«История помнит, как мы теряли государственность. Поляки осознают, что государственность куплена кровью. И я уверен, что после войны украинцы будут так же смотреть на свою государственность», - отметил Пьотр Кульпа.
Юридический советник рассказал, что народы, которые росли в свободе, очень серьезно относятся к государственности и чиновников считают «высшим потолком доверия». Пьотр Кульпа отметил, что именно потому, что Украина долгое время не имела свободу, украинский народ сейчас испытывает враждебные чувства чиновникам.
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