Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«Панихида – это в некоторой степени, это сокращение богослужебного парастаса или уставного заупокойного богослужения. На панихиде совершается молитва, песнопения, которые тематически по тексту соответствуют словам отпевания человека, чину погребения, который совершается над умершим», - пояснил отец Сергий.

Священник также рассказал, какие молитвы совершаются во время панихиды.

«Это молитва: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего». Один из писателей в свое время сказал удивительную вещь. На вопрос, что такое ад, он говорит: «Наверное, это тот момент, когда я могу сказать себе – «Мог исправиться, но уже поздно, мог сделать по-другому, но уже поздно, мог попросить прощение, но уже поздно». Это «поздно» довлеет над душой человека настолько, что мы, живые, должны взывать к Богу: «Упокой Господи, дай, Господи, спокойствие той душе, которая покинула этот мир».

Другой важной заупокойной молитвой, которая совершается на панихиде, протоиерей Сергий Ющик называет прошение «Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов, у Христа Бессмертного Царя Небесного просим».

«Во время панихиды совершаются песнопения, в которых говорится о Вечной жизни, о скорби и смерти, и два прошения – милости Божьей и покоя для души умершего» - заключил протоиерей Сергий Ющик.

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