Военный и генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун объяснил, что если россия применит тактическое ядерное оружие, то это создаст им проблемы.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Применение тактического ядерного оружия – это тот момент, который боится именно россия, потому что после этого отступать им будет некуда», - отметил Виктор Ягун.

По словам военного, если россия применит тактическое ядерное оружие, то это лишит их возможности отступить, потому после такого никто с ними точно не захочет договариваться, а ресурса, чтобы идти вперёд у них нет.

«Украине некуда отступать, поэтому хотят они нанести удар или нет – мы будем продолжать наступать», - подчеркнул Виктор Ягун.

По мнению военного, тактический ядерный удар по Украине не выгоден россии, ведь это лишь ещё сильнее озлобит всех против россиян и оставит их без возможности закончить эту войну наиболее благоприятным для них способом – полным отступлением со всех оккупированных территорий.

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