В настоящее время государственные инспекторы Полесского округа Госэкоинспекции произвели расчеты по следующим случаям:
- за загрязнение атмосферного воздуха по фактам пожаров на нефтебазах, которые находятся на территории Житомирской области и были повреждены в результате ракетно-бомбовых ударов агрессора, рассчитаны убытки в общей сумме - 478,4 млн гривен;
- за ущерб, возникший в результате повреждения нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление»: произошла утечка нефтепродуктов на земельный участок и в водный объект – сумма ущерба составляет 11,4 млн гривен;
- за повреждение лесных ресурсов, что произошло в результате падения самолета Вооруженных сил Украины в лесной массив, где лесохозяйственную деятельность осуществляет ГП «Шепетовский военный лесхоз». Совместно с работниками лесного хозяйства проведено обследование места падения самолета и установлено, что на общей площади 0,9 га повреждено 652 деревья разных пород с последующим их горением. Общий размер ущерба составил 4,5 млн. гривен;
- за загрязнение атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ на общей площади лесных насаждений 21,55 га, что произошло в результате ракетных обстрелов, совершенных оккупантами по лесам Житомирщины. Тогда пострадали государственные предприятия Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства: ГП "Коростенское ЛГХ", ГП "Народицкое СЛХ", ГП "Овручское СЛГ", ГП "Радомышльское ЛМГ", ГП "Коростышевское ЛГ". Общий размер ущерба нанесенный атмосферному воздуху составил 35,7 млн гривен.
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Заметим, что результатами военной агрессии являются загрязнение химическими веществами, загрязнение водных артерий, загрязнение атмосферного воздуха выбросами опасных загрязняющих веществ, накопление канцерогенного мусора.
Специалисты ДЭИ продолжают фиксировать и документировать преступления кафиров на территории Украины. Ежедневно реестры дел дополняются новыми фактами и информацией, однако мы убеждены, что захватчик будет наказан!