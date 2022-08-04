Украинский политолог Алексей Буряченко рассказал, почему префектизация должна стать одной из приоритетных задач в Украине.

Об этом он рассказал на канале «Студия Руслана Бизяева».

«Префектизация должна стать одной из приоритетных (задач – Ред.). Сто процентов, это нужно вводить, нужно грамотно разработать, нужны сбалансированные полномочия без перегиба в сторону централизации и вертикализации, но при этом с возможностью быстрой реакции на незаконные решения органом местного самоуправления», - отметил политолог.

Алексей Буряченко подчеркнул, что имея такого партнера, как префект, главы районных администрация тоже увеличат свою значимость и влияние, как минимум, на органы местного самоуправления. По словам эксперта, теперь главы районных администраций смогут влиять на местные органы власти и не допускать принятие незаконных или сомнительных решений.

Также Алексей Буряченко сообщил, сколько необходимо времени, чтобы эффективно и качественно запустить процесс префектизации в Украине.

«Невозможно проанализировать и дать ответ качественный, сколько нужно (времени – Ред.) для запуска префектов без глубокого анализа других направлений: что с административно-территориальной реформой, что с реформой децентрализации. Потому что в разбалансированную систему если внести еще один элемент, он может ее еще больше разбалансировать», - подчеркнул Алексей Буряченко.

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