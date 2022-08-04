Об этом он рассказал в своем блоге.
«Не так устают западные лидеры, как устает западное общество, потому что война для них неощутима, переселенцы уже начинают немного досаждать. С европейским обществом будет сложнее поддерживать солидарность вокруг Украины, когда начнется зима, продовольственный кризис и когда они поймут, что цены на газ уже не такие, как были год назад», - сказал Алексей Толкачев.
Как отметил футуролог, однако европейцы вряд ли смогут принять на себя ответственность, что нужно было раньше и более ответственно реагировать на российскую угрозу, а не недооценивать ее, как, например, Ангела Меркель.
«Европейцы на уровне лидеров точно не устанут от войны, потому что им это не позволят сделать США и еще у них есть понимание, что россия не остановится и дальше будет докучать. Европейское общество устанет, поэтому с этим придется работать», – подчеркнул Алексей Толкачев.
По словам эксперта, Украина постепенно теряет первенство в информационном поле Запада, поэтому над этим нужно работать, чтобы западное общество всегда было в повестке дня и не забывали, что здесь происходит.
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«Информационную линию в Европе нужно возвращать и вообще европейцам нужно напомнить, что рано уставать», - отметил Алексей Толкачев.
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