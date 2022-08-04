Он связан с экс-президентом Виктором Януковичем, при котором занимал разные чиновничьи должности, пишет OBOZREVATEL.

Также он до сих пор может находиться под влиянием младшего сына экс-премьера Николая Азарова.

О согласовании кандидатуры Янушевича сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Далее, согласно процедуре, его должен назначить главой ОГА президент Украины Владимир Зеленский.

"Утверждено назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации", - написал Мельничук в Telegram.

На назначение Янушевича в оккупированную врагом область, которую Россия пытается к себе присоединить, обратил внимание журналист Юрий Бутусов.

"Янушевич не имеет опыта государственного управления регионом, не имеет известных обществу заслуг в обороне страны. Очередное странное назначение, мотивы которого не публичны и не усиливают доверие к кадровым решениям власти", – написал Бутусов в Facebook.

Из открытых источников известно, что Ярослав Янушевич родился 7 февраля 1978 года в Киеве. Он заслуженный экономист Украины, кандидат экономических наук и доктор юридических наук, а также государственный служащий III ранга.

Также Ярослав Янушевич – мастер спорта Украины международного класса, чемпион Украины и серебряный призер кубка мира по пейнтболу.

С апреля 2003 по март 2014 года занимал руководящие должности в центральных органах исполнительной власти: заместитель председателя Государственного департамента финансового мониторинга Министерства финансов Украины; заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины; заместитель главы Государственной налоговой администрации Украины; заместитель начальника налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины; заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины; заместитель главы Государственной финансовой инспекции Украины.

Кроме этого, с 30 апреля по 4 сентября 2013 года руководил государственным предприятием "Документ", а с сентября 2014 по апрель 2016 года работал в должности исполнительного директора ГП "Украинский государственный центр радиочастот".

Интересно, что в 2016 году Ярослав Янушевич засветился в антикоррупционном расследовании проекта "Наші гроші" о тендере на 72 млн, который организовало и провело возглавляемое им государственное предприятие Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР), а выиграла "семейная" фирма экс-главы миграционной службы Сергея Радутного. В расследовании указывается, что тогдашний исполнительный директор УГЦР Ярослав Янушевич несколько лет до этого руководил ГП "Документ" и был заместителем главы миграционной службы.

Не исключено, что Янушевич до сих пор находится в орбите влияния людей из окружения Януковича, которого в январе 2019 признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Также Янукович подозревается в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации совершения умышленных убийств на Майдане 2014-го. Сам Янушевич может быть связан с сыном Азарова, что вызывает ряд вопросов, касающихся назначения.

Это подтверждает ZN.UA. По данным издания, Ярослав Янушевич в свое время пользовался особым доверием бывшего премьера Николая Азарова и имел достаточно тесные дружеские отношения с его сыном – Алексеем.