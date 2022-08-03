«Четыре ее небольших размера работы, на которых изображены древние мотанки — обереги нашего народа, вызвали большой интерес у ценителей современного изобразительного искусства, — рассказал артменеджер и соучредитель артпроекта «Возвращайся живым!» Сергей Комиссаров. — На этой выставке кроме мотанок представлены также Музы. Всего их девять. Безгранично глубокие, яркие, с сокровенными смыслами… И каждая из этих Муз немного похожа на саму художницу и ее очаровательных дочерей».

На открытии выставки художница рассказала о своих работах главе Святошинского района Сергею Павловскому и собравшимся.

«Теперь все, кто будет ожидать в ЦНАПе получения документов или нужной услуги — смогут насладиться просмотром картин на разнообразную украинскую тематику», — отмечают в Святошинской РГА.

ЦНАП Святошинского района расположен по адресу: проспект Победы, 97