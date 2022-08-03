Об этом он рассказал на канале «Православная Церковь».
«Во многих храмах образуются благотворительные группы людей, которые посещают детские дома. Прежде, чем поехать в детский дом, нужно понимать, что не все продукты туда возможно передать», - отметил Сергей Экшиян.
По словам священнослужителя, в детские дома категорически запрещено передавать молочные продукты. Как отметил священник, также детям можно передавать сладости.
«Для детей, которые находятся в детских домах или других специальных учреждениях, в первую очередь главное внимание. У них есть потребность и дефицит общения», - сказал Сергей Экшиян.
Как отметил священник, детям очень приятно, когда к ним ездят не столько для того, чтобы что-то передать, а сколько для того, чтобы с ними поиграть и просто пообщаться.
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