Об этом он рассказал у себя в блоге.

«Нас часто начинают пугать, что вырастет инфляция и так далее – уважаемые, мы находимся в состоянии войны, сейчас вопросы не инфляции, а занятости, чтобы у людей были деньги. Людей сейчас увольняют и возникает вопрос – а что они будут есть?», - сказал Тарас Загородний.

По мнению политолога, единственное решение, которое может решить эту проблему – это изменения в экономике, а именно перевод экономики на военные рельсы. По его словам, нужно, чтобы власть развивала именно те отрасли, которые вовлечены в поддержку украинской армии, чтобы на этих предприятиях создавались рабочие места.

«Приоритет должен быть на импорт оборудования, а также следует оборудовать заводы, чтобы обеспечить армию всем, чем нужно, но в дальнейшем это будут все равно признаки новой экономики», - подчеркнул Тарас Загородний.

По словам эксперта, власти должны адаптировать экономику Украины под военные реалии.

Как сообщала Politeka, Алексей Кущ сравнил работу экономической системы с нейронной сетью человеческого мозга.

Также Politeka публиковала слова экономиста Юрия Гаврилечко: на одного человека с автоматом нужно по меньшей мере 12 человек, которые обеспечивают его.