Об этом он рассказал у себя в блоге.
«Нас часто начинают пугать, что вырастет инфляция и так далее – уважаемые, мы находимся в состоянии войны, сейчас вопросы не инфляции, а занятости, чтобы у людей были деньги. Людей сейчас увольняют и возникает вопрос – а что они будут есть?», - сказал Тарас Загородний.
По мнению политолога, единственное решение, которое может решить эту проблему – это изменения в экономике, а именно перевод экономики на военные рельсы. По его словам, нужно, чтобы власть развивала именно те отрасли, которые вовлечены в поддержку украинской армии, чтобы на этих предприятиях создавались рабочие места.
«Приоритет должен быть на импорт оборудования, а также следует оборудовать заводы, чтобы обеспечить армию всем, чем нужно, но в дальнейшем это будут все равно признаки новой экономики», - подчеркнул Тарас Загородний.
По словам эксперта, власти должны адаптировать экономику Украины под военные реалии.
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Как сообщала Politeka, Алексей Кущ сравнил работу экономической системы с нейронной сетью человеческого мозга.
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