Об этом он рассказал на канале Максима Яли.

«Я хочу вспомнить такой момент в польско-украинской истории, когда Украина объявила о своей независимости. Польша была первой страной, которая признала польско-украинскую границу. То есть, когда только появилась независимая Украина, Польша сказала: «У нас нет никаких территориальных претензий в отношении Украины»», - сообщил Томаш Мацейчук.

Польский политолог подчеркнул, что поляки хотят сотрудничества с Украиной, дружбы, спокойной и стабильной жизни. И нет абсолютно никаких призывов в Польше создать «Польскую народную республику» во Львове. Потому что, за словами Томаша Мацейчук, Польша полностью отказалась от имперских амбиций.

«Этот вектор развития на не нравится, не подходит. В том числе из-за экономических условий, в которых Польша сейчас существует. Давайте представим себе, что Польша действительно напала на Львов и сейчас там польская оккупация. Кто там будет жить? Я спрашивал у поляков: «Ребята, вы будете готовы переехать во Львов, когда он станет частью Польши?» Они не будут готовы, потому что они не готовы жертвовать уровнем своей жизни, они не готовы рисковать, они не готовы бороться», - отметил политолог.

Томаш Мацейчук добавил, что 98% польского населения выступает за дружбу с Украиной и никак не собирается наступать на западные области страны, потому что это может уничтожить экономику Польши за несколько месяцев.

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