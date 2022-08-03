Политолог Владимир Фесенко рассказал, как развивались отношения между Китаем и Тайванем, а также объяснил, при чем здесь США.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Американцы ещё с 40-х годов остаются военно-политическими гарантами сохранения де-факто независимости Тайваня. Де-юре США не признают Тайвань, а политически имеют с ним активные отношения – в этом и есть суть модели», - отметил Владимир Фесенко.

По словам эксперта, в данном вопросе четко проглядываются двойные стандарты: с одной стороны Тайвань фактически находится под покровительством США, но юридически США признают лишь КНР, а согласно её политике Тайвань является частью Китая.

«Эта ситуация остается по сей день, хоть и напряжение в отношениях Китая с Тайванем было с первых лет существования Тайваня, как самостоятельной политической единицы. КНР постоянно «предупреждала» Тайвань, но при этом не принимала никаких агрессивных действий», - сказал Владимир Фесенко.

Как отметил политолог, сейчас лидер Китая Си Цзиньпин нарушил прежние принципы и предпринимает уже достаточно агрессивные действия: учения вокруг Тайвани, что фактически блокируют остров, скапливание войск, а также информационное накаливание.

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