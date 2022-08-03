Продолжается время составления мультитеста абитуриентами и начался процесс приема заявлений на поступление в вузы.

Как и обещал, продолжаю знакомиться выпускников школ и их родителей с фейковыми вузами и ректорами «слугами Путина и Мамоны».

Напомню, что моя первая статья касалась ДВУ вузов пропагандиста «русского мира» и фаната Путина Кивалова.

Сейчас расскажу о ДВА Университетах КУЛЬТУРЫ Поплавского.

О Киевском национальном университете культуры и искусства вы знаете. Но самое интересное, что есть еще один ЧАСТНЫЙ Поплавский вуз с «оригинальным названием» - Киевский университет культуры! Метод зарабатывания денег здесь прост и даже банален: одни и те же помещения, одни и те же преподаватели – ДВА УНИВЕРСИТЕТА. Государство, то есть МЫ с Вами, финансируем НАЦИОНАЛЬНЫЙ университет, а зарабатывает ЧАСТНЫЙ университет. Более того, сейчас массовая реклама на радио и в социальных сетях частного вуза, так называемого КУКу, не случайна. Здесь нашли метод через так называемое Варшавское отделение зачислять студентов без ВНО или теста. И даже предлагают бесплатно обучать целый первый семестр – ну чистый «бесплатный сыр для абитуриентов и доверчивых родителей».

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Недавно начал рекламировать себя и еще один частный Киевский аграрный университет, который к образованию имеет такое же отношение как к формированию государственной политики Северной Кореи. Но расчет на то, что не все знают, что в Киеве успешно работает уже 124 года ЕДИНЫЙ аграрный университет, который сейчас называется Национальный университет биоресурсов и природопользования. Так что можно будет привлечь какую-то часть неосведомленных студентов и родителей, которые покупаться на это АГРАРНОЕ название.

Вы спросите меня:

а что чиновники и другие чиновники не знают об этих «относительно Честных» методах ОБМАНА в высшем образовании Украины?

Отвечаю:

знают уже не один десяток лет, но принадлежность к самой влиятельной провластной партии «ДЕНЬГИ - ПРЕД ВСЕХ» делает невозможным их борьбу с коррупцией и проходимцами!

Так что пока единственный метод - информировать о реальном положении дел накануне вступительной кампании в вузы.