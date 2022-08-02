Об этом он рассказал на канале Знай 24.

«Для российской федерации на сегодняшний день критически важно лишить или усложнить процесс получения Украиной западных образцов оружия, особенно тех, которые уже продемонстрировали свою высокую эффективность. Среди них есть те же HIMARS», - отметил Валентин Гладких.

По словам эксперта, россия выбрала именно такой способ, чтобы помешать Украине получать вооруженную помощь от Запада. Валентин Гладких отметил, что россия могла выбрать более впечатляющий способ, чтобы попытаться дискредитировать Украину в глазах мировой общественности, в том числе и западных партнеров.

«Не уничтожить украинских пленных, а нанести удар по какому-то мирному российскому городу и затем обвинить, что это сделали Вооруженные силы Украины с помощью HIMARS. И тогда это могло бы вызвать какую-нибудь реакцию. Но проблема в том, что это вызвало бы ответную реакцию еще в самой россии. Возникли бы сомнения в способности вооруженных сил российской федерации защитить себя», - добавил политический эксперт.

Ранее Politeka писала, что мобилизация в Донецке обернулась катастрофой, забрали даже учителей и музыкантов.

Также Politeka сообщала, что ВСУ деклассировали в хлам российских десантников: "Число такое, что замолчать невозможно".





