Публицист и блогер Анатолий Якименко рассказал, смогут ли санкционное давление Запада и бедность в россии остановить войну против Украины.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Мы уже убедились, что россию вообще нельзя запугать бедностью. Какой бы низкий уровень жизни в россии ни был, она не перестанет воевать», - заявил Анатолий Якименко.

По его мнению, люди в россии так бедно живут, что им фактически нечего терять.

«Люди, которые просчитывают какие-то траектории, рисуют графики и думают, что если они достигнут такого курса доллара или падения ВВП на человека, то это остановит войну, потому что снесут путина – это полная ерунда», - отметил Анатолий Якименко.

Публицист сообщил, что любые санкции, которые сейчас вводит Запад, даже если и приведут к значительному снижению уровня достатка у россиян, то не заставят людей в россии пойти против путина и снести власть, потому что население рф находится под влиянием пропаганды.

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