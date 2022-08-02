Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».
«Безусловно, нужно подумать, как и куда эвакуировать детей, как обеспечить им проживание, жизнедеятельность в минимально возможных условиях», - сказал Лука.
По словам священника, взрослые должны дать ребенку понять, что они его любят и никогда не бросят – это очень важно для того, чтобы психологически подготовить дитя.
«Если взрослые не знают, как самим действовать, нужно чтобы ребенок чувствовал любовь, заботу и защиту родителей», - рассказал Лука.
Как он отметил, если ребенок услышит, что родители готовы на всё ради того, чтобы его защитить, то он будет ответственно относиться к ситуации и слушаться взрослых.
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