Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что то, что некоторые европейские страны не поддерживают Украину – это нормально, потому что Европа не является монолитной, но все равно поддержка Украины продолжается, и вооружения постепенно доставляются.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Европа неоднородна, несмотря на то, что есть определенная коллегиальность в том, что они недавно продлили санкции против россии еще на полгода, а также договорились об уменьшении потребления газа на 15% - это также удар по российской федерации», - отметил Александр Мусиенко.

По словам эксперта, сейчас внутри политикума Европы продолжаются дискуссии, касающиеся Украины: кто выступает за то, чтобы оказывать Украине еще большую военную поддержку, а есть, например, Венгрия, премьер которой выступает против введения санкций против страны-агрессора и предоставления Украине оружия.

«Также очень активно включились российские агенты влияния, пытающиеся расшатывать ситуацию, но все же даже Германия, относительно которой недавно было много скептицизма, недавно передала новые РСЗО «MARS» и гаубицы PzH 2000, которые тоже нужны», - сказал Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, несмотря на все попытки россии, определенное единство между Украиной и Западом сохраняется и поддержка продолжается.

«Хотя отдельные течения, которые пытаются расшатывать ситуацию, все еще сохраняются», - подчеркнул Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.

Также Politeka публиковала слова экономиста Юрия Гаврилечко: На одного человека с автоматом нужно по меньшей мере 12 человек, которые обеспечивают его.





