Об этом он рассказал на канале Знай 24.

«Во-первых, я считаю, что мы должны отказаться от терминологии и публичной позиции по восстановлению. Мы должны построить новую инфраструктуру. К большому сожалению, даже в 2021 году мы ремонтировали, строили и называли это «Большим строительством». Но это все шло по старым советским планам, по старым советским картам, по старым советским схемам логистики», - сообщил Владимир Омелян.

По его словам, мы должны сейчас предложить совершенно новую логистику для Украины с четким пониманием того, как она будет развиваться через 10, 20, 30 лет. Омелян отметил, что мы должны наконец-то перестроить «Укрзализныцю»: построить евроколею на ключевых направлениях, объединяя западные населенные пункты Украины с центральными, Киев со всеми областными центрами, чтобы существенно возросла скорость поездов и перевозок.

«Тогда мы сможем сказать, что это стоит 100, 150, 300 миллиардов долларов. Это нам должна компенсировать россия. Она разрушила 5000 километров украинских железнодорожных путей, значит, 5000 километров европути должно быть построено в Украине. Разрушены более 25 тысяч километров автодорог, или 25 тысяч километров автобанов в тех местах, где мы определим, должны быть построены в Украине», - отметил дипломат.

Владимир Омелян отметил, что за российские деньги мы должны не ремонтировать старое, а строить совершенно новую инфраструктуру.

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