Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники массово распространяли через интернет дезинформацию, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны.

Пропагандистские "мощности" этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтами и проводили другие информационные диверсии.

Среди последних «операций» злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и Главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди.

Для разгона деструктивного контента дельцы администрировали более 1 млн. собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей.

В ходе многоэтапной спецоперации разоблачен руководитель преступной группы. Им оказался гражданин России, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как «политический эксперт».

По данным следствия, он организовал информационно-взрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. Для координации преступных действий был на «связи» с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашего государства.

Установлено, что российский политтехнолог создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях.

Для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили соответствующее оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице.

Кроме того, «политэксперт» неоднократно обнародовал деструктивную пропаганду от своего имени, лично выступая на медиа-ресурсах, подконтрольных его «кураторам».

Во время обысков по местам нахождения организаторов преступления правоохранители изъяли:

аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий функционирование ботофермы;

5000 сим-карт, которые злоумышленники использовали для создания и последующего ведения технических аккаунтов;

200 «Proxy»-серверов для подмены IP-адресов и избегание блокировки соответствующих интернет-ресурсов.

«Сегодня информационный фронт не менее важен, чем военные действия. И РФ это отлично понимает – потому и бросает мощные силы на раскол украинского общества. Ботофермы, псевдоэксперты, информационно-психологические операции, навязывание пророссийских месседжей – все это в арсенале врага. Он пытается использовать любой повод, чтобы подогреть внутренние склоки или манипулировать общественным мнением. К сожалению, сознательно или бессознательно, некоторые украинские политические силы подыгрывают врагу и ставят собственные амбиции выше государственных интересов. Но мы противодействуем любым деструктивным действиям! И разоблачение столь мощной ботофермы – еще одно свидетельство этому», – заявил и.о. Главы Службы безопасности Василий Малюк.

Он добавил, что украинский народ должен продемонстрировать единство и не подвергаться влиянию пророссийских манипуляторов. Это жизненно важно для победы.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности всех организаторов ботофермы.

Мероприятия по разоблачению и блокированию правонарушений проводились сотрудниками Кибердепартамента СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали более 1,2 тыс. враждебных киберинцидентов и кибератак на государственные органы власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры.

При этом по требованию СБУ заблокировано около 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков. Передано на блокировку более 1500 Telegram-каналов и ботов, более 1500 аккаунтов в Instagram, Facebook и TikTok.