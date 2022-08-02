Лидер республиканской партии по 45-му избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус рассказал о непоследовательной политике правительства США, которая приводит к задержке поставок.

Об этом он рассказал на канале «Утро февраля».

«Это политика. Многое из того, в чем нуждается Украина, уже поставляется, но не всё разглашается – это очень важный фактор. Но, с другой стороны, есть, к сожалению, колоссальное давление со стороны определенного крыла администрации Байдена, которое настаивает на том, чтобы мы не слишком далеко забегали в оказании помощи Украины», - отметил Борис Пинкус.

По словам политика, несмотря на то, что в США большинство политиков поддерживают поставки Украине оружия в том количестве, чтобы было возможно разбить армию оккупантов, всё же существует определенный круг лиц, который пытается препятствовать эффективности поставок.

«Те же самые слова Байдена, когда он говорит о непоколебимой помощи Украине дальнобойным оружием, он всегда сопровождает это условием: «чтобы эти снаряды не падали на территории россии, чтобы не спровоцировать путина» – это нелепость», - сказал Борис Пинкус.

Как отметил политик, замедление поставок – это результат очень неудачной политики в США.

«Замедление поставок – смерти подобно: чем быстрее и больше мы будем поставлять, тем быстрее это даст гарантию в наступлении Украины для отвоевания оккупированных территорий», - подчеркнул Борис Пинкус.

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