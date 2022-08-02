Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Надо любить край, в котором вырос и живешь: если мы будем любить, то мы победим. Секрет в том, что человек, у которого есть любовь, – он непобедим», - сказал Сергей Дмитриев.
По мнению священника, украинцы внутри себя имеют настоящую любовь ко всему родному, что и побуждает защищать страну от оккупантов, которые действительно стремятся к уничтожению Украины, то есть нашей любви.
«Украинцы спасут мир, потому что украинцы умеют по-настоящему любить», - отметил Сергей Дмитриев.
По его словам, после полномасштабного наступления можно было заметить процесс единения украинцев как одного целого вокруг своей единственной цели – сохранить Украину, сохранить то, что ты любишь.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Оккупанты снова рвутся в штурм на нескольких направлениях: в Генштабе предупредили, в каких районах ведутся бои
Сдавайте монеты: Нацбанк сообщил украинцам, какие именно, зачем и куда нести «металл» из кошельков
Могилевская засветилась в поезде и удивила признанием: "Наверное, за всю свою гастрольную жизнь..."
Всего за несколько часов: стихия с новой силой ударила по россии, появились кадры бедствия
Как сообщала Politeka, экономист Юрий Гаврилечко заявил, что на одного человека с автоматом нужно по меньшей мере людей 12, которые обеспечивают его.
Также Politeka публиковала слова политолога Николая Давидюка: Санкций точно недостаточно, потому что, например, большое количество европейских банков находятся на российском рынке.