Военный капеллан ПЦУ Сергей Дмитриев рассказал, что украинцы действительно любят свою землю и именно это делает нас непобедимыми и побуждает с еще большим энтузиазмом уничтожать оккупантов.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Надо любить край, в котором вырос и живешь: если мы будем любить, то мы победим. Секрет в том, что человек, у которого есть любовь, – он непобедим», - сказал Сергей Дмитриев.

По мнению священника, украинцы внутри себя имеют настоящую любовь ко всему родному, что и побуждает защищать страну от оккупантов, которые действительно стремятся к уничтожению Украины, то есть нашей любви.

«Украинцы спасут мир, потому что украинцы умеют по-настоящему любить», - отметил Сергей Дмитриев.

По его словам, после полномасштабного наступления можно было заметить процесс единения украинцев как одного целого вокруг своей единственной цели – сохранить Украину, сохранить то, что ты любишь.

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